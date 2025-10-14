2 साल के जुड़वा बच्चों को तकिये से गला घोंटा और इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर मां ने दी जान, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा, 2022 में शादी

Highlights दंपति छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते थे। परेशान होकर पीड़िता ने यह कदम उठाया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

हैदराबादः हैदराबाद शहर में 27 वर्षीय एक महिला ने मंगलवार को कथित तौर पर अपने जुड़वां बच्चों की हत्या कर दी और आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला एक गृहिणी थी और उसने सुबह करीब 4 बजे अपने घर में तकिये से अपने दो साल के जुड़वा बच्चों... एक बेटा और एक बेटी का कथित तौर पर गला घोंट दिया और इमारत की चौथी मंजिल से कूद गई। कुछ स्थानीय लोगों ने महिला का शव सड़क पर देखा और पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला की शादी अगस्त 2022 में एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी से हुई थी।

दंपति छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते थे। पुलिस को संदेह है कि घरेलू कलह से हताश और परेशान होकर पीड़िता ने यह कदम उठाया। महिला के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने दामाद पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

