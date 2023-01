तेलंगाना: कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर हैदराबाद पुलिस ने भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ केस किया दर्ज, आरोप- दोस्तों के साथ मिलकर छात्र की थी पिटाई

Highlights तेलंगाना में पुलिस द्वारा भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बीजेपी नेता के बेटे ने एक छात्र की पिटाई की है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ऐसे में केस दर्ज होने को लेकर भाजपा नेता ने इसे राजनीति के तहत उनके बेटे को फंसाने की बात कही है।

हैदराबाद:तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा नेता के बेटे द्वारा एक लड़के की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर पीड़ित को आरोपी द्वारा मारते हुए देखा गया है।

ऐसे में पुलिस द्वारा केस दर्ज करने पर बोलते हुए लंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने इसे राजनीति के तहत उनके बेटे को फंसाने की बात कही है। आपको बता दें कि इस घटना के दो वीडियो वायरल हो रहे है जिसमें आरोपी द्वारा पीड़ित को पिटने का दावा किया जा रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, वायरल वीडियो में छात्र को पिटने के आरोप में तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ साईं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस

यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गई है।

Case filed against Bandi Sai Bhageerath after a complaint from college authorities. He's the son of Telangana BJP chief Bandi Sanjay. We took up investigation. Notice will be served: Telangana Police senior official on viral video of Bandi Sai Bhageerath beating a fellow student pic.twitter.com/gsZ8HNgo93