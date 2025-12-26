10 साल पहले शादी, 2 बच्चे, पत्नी के चरित्र पर शक और पति ने पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया, बच्चों के साथ फरार

Highlights पुलिस ने बताया कि पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण आरोपी ने उसकी हत्या करने का फैसला किया। कथित तौर पर वारदात को अंजाम देने से पहले उसने शराब भी पी रखी थी। बचाने के लिए पहुंचे और घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया।

Hyderabad:हैदराबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण कथित तौर पर उसे जिंदा जलाकर मार डाला। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना 23 दिसंबर को हुई। पेशे से निर्माण मजदूर आरोपी बोतल में पेट्रोल खरीदकर लाया था। जब उसकी पत्नी सो रही थी, तब उसने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दंपति की शादी 10 साल पहले हुई थी और महिला घरेलू कामकाज करती थी। पुलिस ने बताया कि पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण आरोपी ने उसकी हत्या करने का फैसला किया।

कथित तौर पर वारदात को अंजाम देने से पहले उसने शराब भी पी रखी थी। पुलिस ने बताया कि अपनी मां को आग लगाते देख उनके दोनों बच्चे, एक लड़का (8) और एक लड़की (6)) घर से बाहर भागे तथा आरोपी अपने बेटे के साथ फरार हो गया। उन्होंने बताया कि महिला और उसकी बेटी की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर उसे बचाने के लिए पहुंचे और घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया।

अधिकारियों ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में एक सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था और अलग-अलग स्थानों पर घूम रहा था लेकिन पुलिस ने घटना के 36 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया।

Web Title: Hyderabad Married 10 years ago 2 children suspected wife's character husband doused petrol burnt her alive absconded children