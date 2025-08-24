5 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या, हेक्सा ब्लेड से शव के टुकड़े कर सिर, हाथ और पैर मूसी नदी में फेंका और धड़ को कमरे में ही छिपाकर रखा

Highlights मामले में आगे की जांच जारी है। रिश्तेदार के सामने गुनाह कबूल किया। अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

Hyderabad:हैदराबाद के मेडिपल्ली इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पांच माह की गर्भवती पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और फिर उन्हें मूसी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे की है जब पेशे से चालक आरोपी व्यक्ति (27) ने पारिवारिक विवाद के कारण अक्सर होने वाले झगड़े को लेकर अपनी 21 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी एक कैब कंपनी में वाहन चालक के रूप में कार्यरत था। मलकाजगिरि क्षेत्र की उपायुक्त (डीसीपी) पी. वी. पद्मजा ने बताया कि सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने हेक्सा ब्लेड से शव के टुकड़े कर दिए। उसने सिर, हाथ और पैर के हिस्से को प्रथापसिंगारम के पास मूसी नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ को कमरे में ही छिपाकर रखा।

डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने शरीर के टुकड़ों को अलग-अलग प्लास्टिक की छोटी थैलियों में रखा और टुकड़ों को फेंकने के लिए तीन बार नदी के पास गया। पद्मजा ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन को फोन कर पत्नी के लापता होने की बात कही। संदेह होने पर उसकी बहन ने एक रिश्तेदार को सूचना दी, जिसने आरोपी को थाने ले जाकर पुलिस के हवाले किया।

पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली। डीसीपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। धड़ को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है और मृत महिला की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ के जवानों और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के तैराकों की मदद से मूसी नदी में शव के शेष हिस्सों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक अंग बरामद नहीं हो सके हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी और मृतक महिला विकाराबाद जिले के रहने वाले थे और जनवरी 2024 में उन्होंने प्रेम-विवाह किया था।

शादी के बाद वे हैदराबाद के बोडुप्पल इलाके में किराये के मकान में रहने लगे। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन एक महीने बाद विवाद बढ़ने लगा। अप्रैल 2024 में महिला ने विकाराबाद पुलिस थाने में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। बाद में गांव के बुजुर्गों ने दोनों में सुलह कराई।

महिला ने कुछ समय तक पंजागुट्टा स्थित कॉल सेंटर में काम किया था, लेकिन आरोपी ने उस पर शक करते हुए उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने बताया कि मार्च 2025 में वह गर्भवती हुई, लेकिन इसके बावजूद झगड़े जारी रहे। 22 अगस्त को उसने पति से कहा कि वह विकाराबाद जाकर चिकित्सा जांच करवाएगी और फिर कुछ समय के लिए मायके में रहेगी। इस पर विवाद बढ़ा और उसी दिन आरोपी ने महिला को जान से मारने की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

महाराष्ट्र: नवी मुंबई में झगड़े के बाद महिला ने सास की पिटाई की, मामला दर्ज

महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित घरेलू विवाद में एक महिला ने अपनी 62 वर्षीय सास की कथित रूप से पिटाई कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग महिला के सिर में चोटें आई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना 21 अगस्त को ऐरोली इलाके में हुई और आरोपी महिला फिलहाल फरार है।

उन्होंने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रबाले थाने के उपनिरीक्षक यूनुस शेख ने बताया कि आरोपी महिला ने अपनी सास से बाथरूम में रखा एक लोहे का बक्सा हटाने को कहा, लेकिन बुजुर्ग महिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बक्सा बहुत भारी है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद महिला ने सास के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया, उसे थप्पड़ मारे, उसके बाल पकड़े और उसका सिर दीवार पर दे मारा। उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी सास का मोबाइल फोन भी छीन लिया और उसे घर से बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि घायल बुजुर्ग महिला ने इलाज करवाने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शेख ने बताया, “फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारी टीम मामले की सक्रियता से जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी।”

