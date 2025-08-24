पत्नी की हत्या कर शव को किए कई टुकड़े, कुछ घर पर मिले, कुछ मूसी नदी में फेंका, पति ने हैवानियत की हद...

Highlights मामले में आगे की जांच जारी है। रिश्तेदार के सामने गुनाह कबूल किया। अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

Hyderabad:हैदराबाद के मेडिपल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मृतका के शव के कुछ टुकड़े उसके घर पर मिले, जबकि कुछ को उसके पति ने कथित तौर पर मूसी नदी में फेंक दिया। अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने शनिवार रात अपने एक रिश्तेदार के सामने गुनाह कबूल किया, जिसने पुलिस को इसकी सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि विकाराबाद जिले का मूल निवासी यह दंपति पिछले लगभग एक महीने से मेडिपल्ली में किराये के एक मकान में रह रहा था। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

महाराष्ट्र: नवी मुंबई में झगड़े के बाद महिला ने सास की पिटाई की, मामला दर्ज

महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित घरेलू विवाद में एक महिला ने अपनी 62 वर्षीय सास की कथित रूप से पिटाई कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग महिला के सिर में चोटें आई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना 21 अगस्त को ऐरोली इलाके में हुई और आरोपी महिला फिलहाल फरार है।

उन्होंने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रबाले थाने के उपनिरीक्षक यूनुस शेख ने बताया कि आरोपी महिला ने अपनी सास से बाथरूम में रखा एक लोहे का बक्सा हटाने को कहा, लेकिन बुजुर्ग महिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बक्सा बहुत भारी है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद महिला ने सास के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया, उसे थप्पड़ मारे, उसके बाल पकड़े और उसका सिर दीवार पर दे मारा। उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी सास का मोबाइल फोन भी छीन लिया और उसे घर से बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि घायल बुजुर्ग महिला ने इलाज करवाने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शेख ने बताया, “फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारी टीम मामले की सक्रियता से जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी।”

