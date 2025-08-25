Hyderabad: पति ने 5 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या की, शरीर के टुकड़े काटकर नदी में फेंके
By रुस्तम राणा | Updated: August 25, 2025 07:39 IST2025-08-25T07:39:09+5:302025-08-25T07:39:09+5:30
शनिवार को हुई यह घटना 21 वर्षीय पीड़िता स्वाति और उसके 27 वर्षीय पति महेंद्र रेड्डी के बीच पारिवारिक विवादों को लेकर अक्सर होने वाले झगड़ों के कारण हुई। महेंद्र रेड्डी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
हैदराबाद:हैदराबाद में रविवार को पुलिस ने बताया कि 5 महीने की गर्भवती महिला की उसके पति ने कथित तौर पर हत्या कर दी और फिर उसके शरीर के अंगों को घर पर ही काटकर नदी में फेंक दिया। पति और उसके बीच हुए झगड़े के बाद, महिला ने महिला के शरीर के अंगों को घर पर ही काटकर नदी में फेंक दिया।
शनिवार को हुई यह घटना 21 वर्षीय पीड़िता स्वाति और उसके 27 वर्षीय पति महेंद्र रेड्डी के बीच पारिवारिक विवादों को लेकर अक्सर होने वाले झगड़ों के कारण हुई। महेंद्र रेड्डी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
सबूत मिटाने के लिए, आरोपी ने अपनी पत्नी के शव को हेक्सा ब्लेड से काट डाला और सिर, हाथ-पैरों को मूसी नदी में फेंक दिया। डीसीपी (मलकाजगिरी ज़ोन) पीवी पद्मजा ने संवाददाताओं को बताया कि उसने सिर और पैर रहित धड़ को अपने कमरे में ही रखा था।
डीसीपी के अनुसार, रेड्डी ने शव के टुकड़ों को अलग-अलग प्लास्टिक कवर में पैक किया और उन्हें फेंकने के लिए तीन बार नदी में गया। पुलिस ने घर से मृतक का धड़ और पैर बरामद कर लिए, जबकि शरीर के अन्य अंग अभी भी गायब हैं।
आरोपी ने अपनी बहन को फोन करके बताया कि उसकी पत्नी लापता हो गई है, जिसने शक जताया और एक रिश्तेदार को सूचना दी, जो उसे पुलिस स्टेशन ले गया। डीसीपी पद्मजा ने बताया कि उसने फिर से हत्या को गुमशुदगी की घटना बताने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल कर लिया।
उन्होंने कहा, "उसके कबूलनामे के आधार पर, हत्या और अपराध के सबूत मिटाने के आरोप में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।" बरामद अवशेषों को गांधी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है और पुलिस नदी में शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश कर रही है।
अपराध की वजह क्या थी?
पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़िता, दोनों तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के मूल निवासी थे और पड़ोसी थे। दोनों ने जनवरी 2024 में हैदराबाद के आर्य समाज में प्रेम-विवाह के ज़रिए शादी की थी। शादी के बाद, वे हैदराबाद चले गए और बोडुप्पल में एक किराए के मकान में रहने लगे। लगभग एक महीने तक वे खुशी-खुशी रहे। इसके बाद, पारिवारिक विवादों के कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे।
अप्रैल 2024 में, महिला ने विकाराबाद पुलिस में अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज किया गया। इसके बाद, गाँव के बुजुर्गों ने सुलह-समझौता किया और समझौता हो गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में एक कॉल सेंटर में तीन महीने तक काम करती थी। हालाँकि, उसकी गतिविधियों पर संदेह के कारण, आरोपी ने उसे नौकरी जारी रखने से रोक दिया।
इस साल मार्च में, वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने बताया कि उसके बाद भी, उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहे। पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त को महिला ने आरोपी से कहा कि वह मेडिकल चेकअप के लिए विकाराबाद जाएगी और उसके बाद अपने माता-पिता के घर रहेगी। आरोपी इसके लिए तैयार नहीं हुआ और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। महिला ने आरोपी को गालियाँ दीं और उसी दिन आरोपी ने उसे जान से मारने की योजना बना ली।