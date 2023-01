हैदराबादः मुख्य सड़क पर तीन अज्ञात लोगों ने सरेआम 30 वर्षीय व्यक्ति की बेरहमी से की हत्या, एक ने पैर पकड़ा और दो ने किया धारदार हथियार से हमला

Highlights घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुए हैं। वीडियो में हमलावर शख्स पर हमला करने के बाद भागते नजर आ रहे हैं। जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई।

हैदराबादः हैदराबाद की एक मुख्य सड़क पर रविवार को तीन अज्ञात लोगों ने सरेआम 30 वर्षीय व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुए हैं। इन वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ दिख रहा है और दो व्यक्ति उस पर धारदार हथियारों से हमला करते, जबकि एक अन्य व्यक्ति उसके पैरों को पकड़े हुए दिख रहा है। वीडियो में इस वारदात के दौरान सड़क पर वाहन गुजरते नजर आ रहे हैं।

Very sad; Day by Day, Cases of murder are increasing in #Hyderabad , @mahmoodalitrs @TelanganaDGP pic.twitter.com/0MledFhv5h

एक अन्य वीडियो में हमलावर शख्स पर हमला करने के बाद भागते नजर आ रहे हैं। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसकी जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई। कुलसुमपुरा थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हत्या के मकसद का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और घटनास्थल से भागे आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीम का गठन किया गया है।

Trigger warning❗️⚠️



Reportedly Jangam Sainath, (32) a resident of Koti was murdered in Jiyaguda #Hyderabad



The accused fled away, police are investigating the issue pic.twitter.com/I5vQRrXrLA