December 22, 2025

मई में शादी, डर से हावेरी में रह रहे थे दंपति?, 20 वर्ष की गर्भवती बेटी को पिता ने पाइप से हमला कर मार डाला

Highlightsपुलिस ने घटना के सिलसिले में पीड़िता के पिता सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।युवक से मई में विवाह किया था और जान के खतरे के डर से दोनों हावेरी में रह रहे थे।हुबली ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

हुबलीःकर्नाटक के हुबली में अंतरजातीय विवाह को लेकर एक गर्भवती महिला पर उसके मायके वालों ने कथित तौर पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और यहां एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने रविवार शाम को हुई इस घटना के सिलसिले में पीड़िता के पिता सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि करीब 20 वर्ष की महिला पर रविवार रात कथित तौर पर पाइप और कृषि उपकरणों से हमला कर दिया गया और चोट लगने से उसकी मौत हो गई। यह घटना हुबली ग्रामीण तालुक के इनाम-वीरापुर में हुई। पुलिस के अनुसार, युवती ने परिवार के विरोध के बावजूद अपने गांव के एक अलग जाति के युवक से मई में विवाह किया था और जान के खतरे के डर से दोनों हावेरी में रह रहे थे।

वे दोनों इस महीने की शुरुआत में गांव लौटे थे। उसने बताया कि महिला के परिजनों ने रविवार को खेत में मौजूद उसके पति और ससुर पर कथित तौर पर हमला करने की कोशिश की लेकिन वे बच निकले। उसने बताया कि इसके बाद आरोपी पीड़िता के घर में घुस गए।

उन्होंने वहां उसके अलावा एक अन्य महिला और एक पुरुष पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण छह महीने की गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हुबली ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

