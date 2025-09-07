Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम ने पति राजा की हत्या की योजना कैसे बनाई? 790 पन्नों की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे
By रुस्तम राणा | Updated: September 7, 2025
Raja Raghuvanshi Murder Case:मेघालय पुलिस ने शनिवार को इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की सनसनीखेज हत्या के मामले में एक विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया। राजा रघुवंशी मई में सोहरा में अपने हनीमून ट्रिप के दौरान मृत पाए गए थे। सोहरा कोर्ट में पेश किए गए इस विस्तृत आरोपपत्र में पाँच मुख्य आरोपियों के नाम हैं और इसमें उस खौफनाक साजिश का खुलासा किया गया है जिसे जाँचकर्ता एक खौफनाक साजिश बता रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी 790 पृष्ठों की रिपोर्ट में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और तीन भाड़े के हमलावरों - विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1), 238(ए) और 61(2) के तहत औपचारिक रूप से आरोप लगाए हैं।
पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने कहा, "जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि सोनम रघुवंशी, जो राज कुशवाहा के साथ रिश्ते में थी, ने उसके और तीन हमलावरों के साथ मिलकर हनीमून के दौरान राजा की हत्या की साजिश रची थी।" रिपोर्ट में राजा के शव की बरामदगी से लेकर उत्तर प्रदेश में सोनम की गिरफ्तारी तक की घटनाओं की स्पष्ट समयरेखा दी गई है।
सोनम ने राजा की हत्या की योजना कैसे बनाई
जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपपत्र में आरोपी नंबर 1 के रूप में पहचानी गई सोनम रघुवंशी ने 11 मई को इंदौर में राजा से शादी करने के बाद भी राज कुशवाहा के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। पुलिस का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद, सोनम और कुशवाहा ने हनीमून ट्रिप के बहाने राजा की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी।
20 मई को, दोनों शिलांग और फिर सोहरा गए, जहाँ योजना को अमल में लाया गया। चार्जशीट से पता चलता है कि सोनम और कुशवाहा ने हत्या को अंजाम देने के तीन असफल प्रयास किए, लेकिन आखिरकार कामयाब हो गए।
कथित तौर पर कुशवाहा ने हत्या के लिए तीन भाड़े के हमलावरों - विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी - का इंतज़ाम किया था। शादी के ठीक बारह दिन बाद, 23 मई को, हमलावरों ने सोहरा के वेई सावडोंग झरने के पास राजा पर कुल्हाड़ियों से हमला किया, जबकि सोनम घटनास्थल पर मौजूद थी। बाद में राजा का शव एक खड्डे में फेंक दिया गया, जहाँ से उसे 2 जून को बरामद किया गया।
जांच शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर ही एसआईटी ने सोनम, कुशवाहा और तीन हमलावरों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। तीन अन्य सह-आरोपियों, प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार को पहले ही सबूत नष्ट करने और छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों फिलहाल जमानत पर हैं। तोमर और अहिरवार को सोहरा कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत दे दी थी।
मामले की टाइमलाइन
11 मई: राजा रघुवंशी ने इंदौर में सोनम से शादी की।
20 मई: युगल हनीमून के लिए शिलांग पहुँचे और सोहरा गए।
23 मई: युगल ने नोंग्रियाट होमस्टे से चेक-आउट किया; राजा को आखिरी बार जीवित देखा गया; कथित तौर पर वेई सावडोंग फॉल्स के पास हत्या की गई।
26 मई: युगल के लापता होने की सूचना; बड़े पैमाने पर तलाश शुरू।
31 मई: गोल्डन पाइंस ढाबा, सोहरा के पास लावारिस स्कूटर का पता चला।
2 जून: राजा का क्षत-विक्षत शव सोहरा के अरलियांग रियात कुनोनग्रिम में एक खाई से बरामद हुआ।
8-11 जून: एसआईटी ने सोनम, राज कुशवाहा और तीन कथित हमलावरों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया।
22-25 जून: जेम्स, तोमर और अहिरवार को सबूत नष्ट करने के आरोप में मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया।