Watch: अतीक के आतंक का पीड़ित था उसका रिश्तेदार, खुद बयान की यातना और हिंसा की दास्तां

Highlights पीड़ित जीशान अतीक का रिश्तेदार है अपने इंटरव्यू में उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की कहा- यह बाबा जी की सरकार है, जिसमें हमने अपनी आवाज उठाई है

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक के बाद एक राज्य के माफियाओं पर नकेल कस रही है। योगी सरकार का दावा है कि राज्य माफिया राज नहीं बल्कि कानून का राज होगा। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद की मौत के बाद उसके आतंक से पीड़ित उसके आतंक की कहानी बयान कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के प्रयागराज में जीशान नाम के शख्स ने अतीक के आतंक को याद किया है। दिलचस्प बात यह है कि जीशान अतीक का रिश्तेदार है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ अतीक अहमद और उनके बेटे अली द्वारा अपने ऊपर की गई हिंसा और यातना को याद करते हुए यूपी के जीशान ने कहा, वह (अतीक अहमद) मेरे बड़े भाई का साडू था। लेकिन हमने उनसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखा...मैं रियल एस्टेट कारोबार में था। जमीन के कारोबार में उतरते ही मुझे उसके गुर्गों और बेटे के द्वारा धमकियां मिलने लगीं। उन्होंने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

उन्होंने तारीख को याद करते हुए कहा, 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने ही आवास पर बैठा हुआ था, तभी अचानक से अली, अतीक और असाद कालिया तीन गाड़ी से आते हैं और मुझे घेर लेते हैं। घेरने के बाद, उनके पास बहुत सारे असलाह थे। फिर अली ने मुझसे कहा कि लो अब्बा से बात करो, तो मैंने डर से बात की तो उधर से अतीक कहते हैं तुमको बहुत नेतागिरी आती है। जब तुमसे कह रहे हैं कि जमीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो नहीं तो 5 करोड़ रंगदारी असाद कालिया और अली के हाथ से पहुंचवा दो। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अलीक को आदेश दिया कि इन्हें खत्म करो। जिसके बाद वे लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को मारने लगे। वहां से मैं जान बचाकर भागा तो उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। मैं बचकर निकल जाता हूं और सीधे थाने जाकर पूरी बात बताता हूं। जिसके बाद पुलिस प्रशासन दो लोगों को पकड़ लेता है और उनसे हथियार बरामद करता है। जिस जेसीबी मशीन से मेरा घर ढहाया गया वह मशीन को पुलिस कब्जे में ले लेती है। एफआईआर होती है और सब पकड़े जाते हैं। हालांकि उस मामले में असाद कालिया फरार चल रहा है। मैं इनके खिलाफ गवाही दूंगा। उन्होंने कहा, मैं अंत तक उनके खिलाफ लड़ूंगा।

उन्होंने कहा यह बाबा जी की सरकार है, जिसमें हमने अपनी आवाज उठाई है और अगर बाबाजी की सरकार रहते हमारी गवाही होगी तो जरूर देंगे। जीशान ने गुड्डु मुस्लिम के बारे में कहा कि वह उसका पुराना गुर्गा है। वह बम बनाने में उस्ताद है। वह बहुत बड़ा अपराधी रहा है। वह बहुत घातक आदमी है।

