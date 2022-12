हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप, जूनियर एथलेटिक्स कोच ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights भाजपा के मंत्री के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

चंडीगढ़ः हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर एथलेटिक्स कोच ने शुक्रवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बृहस्पतिवार को विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सिंह के खिलाफ आरोप लगाये थे।

मंत्री ने हालांकि इन आरोपों को निराधार करार देते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। महिला कोच आज पुलिस के समक्ष उपस्थित हुई और भाजपा के मंत्री के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) महोदया को एक शिकायत दी है। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा तथा चंडीगढ़ पुलिस मेरी शिकायत पर विस्तृत जांच करेगी।’’

In Haryana's BJP government, Sports Minister Sandeep Singh told a lady coach - "if you keep me happy, I will keep you happy".



This is the character and real face of those who raise slogans of 'Beti Bachao'.pic.twitter.com/V3rl1lPhQj