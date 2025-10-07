शादीशुदा बहन के छोटे कपड़े पहनने से भाई को थी दिक्कत, 18 साल के लड़के ने बहन को पीट-पीट कर मार डाला

October 7, 2025

Haryana: उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया।

Haryana: हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक भाई ने अपनी बहन को बेरहमी मार डाला जिससे इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि एक 18 वर्षीय लड़के ने अपनी 33 वर्षीय बहन पर उसके छोटे कपड़े पहनने पर आपत्ति और उसके चरित्र पर संदेह होने पर लकड़ी के कपड़े धोने वाले बल्ले से बेरहमी से हमला कर दिया। घटना सोमवार को मॉडल टाउन में हुई।

घायल महिला को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा रेफर कर दिया गया। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और जाँच शुरू की।

रिपोर्टों के अनुसार, राधिका पंजाब के मानसा जिले के झंडाकलां गाँव की रहने वाली थी। राधिका ने 2016 में सिरसा के सुचान गाँव निवासी राय सिंह से प्रेम विवाह किया था। दोनों फतेहाबाद के मॉडल टाउन में किराए के मकान में रहते थे। राधिका के भाई हसनप्रीत को अपनी बहन के कपड़ों पर आपत्ति थी और उसके चरित्र पर संदेह था। वह सोमवार को अपनी बहन के घर आया था।

इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई और हसनप्रीत ने अपनी बहन के सिर और शरीर पर लकड़ी के डंडे से कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुँचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच, सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुँची और जाँच शुरू की। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।

फतेहाबाद सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा, "परिवार वालों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।"

