तीन बेटियों को घर पर छोड़ ससुराल गए थे माता-पिता, 30 वर्षीय मुनीम घर आया और 15 वर्षीय एक बेटी को किसी बहाने से मवेशियों के बाड़े लाया, बाड़े में दीपेंद्र ने किया रेप

Highlights पत्नी 13 अगस्त को अपनी तीन बेटियों को घर पर छोड़कर अपने ससुराल गए थे। लड़की अंदर दाखिल हुई, मुनीम ने कथित तौर पर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दीपेंद्र ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया।

हमीरपुरः हमीरपुर जिले के चिकासी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 15 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि यह वारदात 16 अगस्त की रात में हुई जिसके बारे में पीड़िता के पिता ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। उसने बताया कि इस अपराध के सिलसिले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई है। पीड़िता के पिता की शिकायत के अनुसार, वह और उनकी पत्नी 13 अगस्त को अपनी तीन बेटियों को घर पर छोड़कर अपने ससुराल गए थे।

सोलह अगस्त की रात, उसी गांव का 30 वर्षीय मुनीम उनके घर आया और पीड़िता को किसी बहाने से मवेशियों के बाड़े में ले गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाड़े में दीपेंद्र (21) नामक एक अन्य व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे ही लड़की अंदर दाखिल हुई, मुनीम ने कथित तौर पर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया।

इसके बाद दीपेंद्र ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस का कहना है कि 17 अगस्त को माता-पिता के घर लौटने पर पीड़िता ने उन्हें पूरी घटना बताई। पुलिस ने बताया कि सामाजिक कलंक और सार्वजनिक अपमान के डर से, पिता ने शुरू में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में संकोच किया।

चिकासी के थाना प्रभारी (एसएचओ) संतोष कुमार ने पुष्टि की कि पिता की लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एसएचओ ने कहा, ‘‘आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई है।’’

Web Title: Hamirpur Parents gone sasural leaving 3 daughters home 30-year-old munim came home brought 15-year-old daughter cattle shed pretext Dipendra raped shed