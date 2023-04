गुड्डू मुस्लिम, अतीक की पत्नी शाइस्ता जल्द होगी गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने किया दावा

Highlights यूपी एसटीएफ के डीआईजी ने कहा- गुड्डू मुस्लिम, अतीक की पत्नी शाइस्ता जल्द गिरफ्तार होगी उन्होंने कहा- सभी टीमें इस पर काम कर रही हैं, हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे यूपी पुलिस के मुताबिक गुड्डू सबसे खूंखार अपराधी है और प्रोफेशनल शूटर भी रह चुका है

लखनऊ:उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के डीआईजी अनंत देव तिवारी ने कहा कि पुलिस गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसका नाम गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की हत्या के बाद सामने आया था, लेकिन प्रयास जारी हैं। तिवारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'हम अब तक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। प्रयास चल रहे हैं। सभी टीमें इस पर काम कर रही हैं, हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे।”

इससे पहले मंगलवार को एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने कहा था कि गुड्डू सबसे खूंखार अपराधी है और प्रोफेशनल शूटर भी रह चुका है। यश ने यह भी कहा था कि गुड्डू को 1999 में ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उन्हें अतीक के वकीलों की मदद से जमानत मिल गई। वह एक बम बनाने वाला है। जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, तो मैंने उसे (गुड्डू मुस्लिम) सीसीटीवी पर आसानी से पहचान लिया था।

अतीक और अशरफ को पिछले शनिवार को प्रयागराज के एक अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया गया था, जहां पत्रकार बनकर तीन लोगों ने उन्हें बेहद नजदीक से गोली मार दी थी। गोली मारने से पहले अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य में माफिया अब किसी को डरा नहीं सकते।

We have not been able to arrest Guddu Muslim and Shaista Parveen so far. Efforts are underway. All teams are at it, we will arrest them soon: DIG Anant Dev Tiwari, Special Task Force (STF), Uttar Pradesh pic.twitter.com/sf65IMXoXf