Noida Dowry Murder: शादी में स्कॉर्पियो और 30 तोला सोना दिया, बेटियों के बच्चे हुए तो बुलेट और 11 तोला सोना फिर दिया?, पिता ने कहा-मर्सिडीज कार और 36 लाख रुपये मांग रहे थे...

नोएडाः उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पति और ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर आग लगाकर मारी गई 26 वर्षीय निक्की के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के ससुराल वाले मर्सिडीज कार और 36 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। निक्की के पिता ने कहा, ‘‘उनकी मांगें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं... और वे हमसे 36 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे।’’ निक्की के ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए, पिता भिखारी सिंह ने कहा, ‘‘एनकाउंटर होना चाहिए। यह बाबा (योगी आदित्यनाथ) की सरकार है, उनके घर पर भी बुलडोजर चलवाना चाहिए।

अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे।’’ परिवार ने निक्की और उनकी बहन कंचन (29) को नौ साल तक सहने पड़े अत्याचारों को याद किया। वर्ष 2016 में, दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी से और कंचन की शादी रोहित भाटी से हुई थी। सिंह ने कहा, ‘‘शादी में उन्होंने एक स्कॉर्पियो कार मांगी।

हमने उन्हें दे दी, और फिर उन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल मांगी, जो हमने दे दी। उनकी मांगें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं। इसके बाद उन्होंने हमसे 36 लाख रुपये मांगने शुरू कर दिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दोनों भाई काम नहीं करते। शादी के बाद से ही वे पैसे मांगते रहे, कभी कहते थे कि अपनी मर्सिडीज हमें दे दो, तो कभी कहते थे कि अपनी स्कॉर्पियो दे दो।

विपिन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने अपनी बेटी की ब्यूटी पार्लर खोलने में मदद की। फिर उसने (विपिन) पार्लर से पैसे चुराने शुरू कर दिए।’’ विपिन को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसकी मां को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह ने दावा किया कि विवाद को सुलझाने के लिए कई बार पंचायत हुई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं।

भिखारी सिंह के घर के बाहर खड़ी एक मर्सिडीज कार की ओर इशारा करते हुए एक अन्य रिश्तेदार ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, ‘‘विपिन एक साल से ज्यादा समय से इस कार की मांग कर रहा था। उसने कहा कि या तो मर्सिडीज दे दो या 60 लाख रुपये।’’ निक्की की मां ने कहा, ‘‘उन्होंने एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो कार की मांग की।

हमने उनसे कहा कि हम सिर्फ स्विफ्ट डिजायर कार ही दे सकते हैं, फिर भी हमने शादी में स्कॉर्पियो और 30 तोला सोना (करीब 350 ग्राम) दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब मेरी बेटियों के बच्चे हुए, तो हमने उन्हें मोटरसाइकिल और 11 तोला सोना (करीब 128 ग्राम) दिया, फिर भी उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया। जब हम अपनी बेटियों को वापस घर लाए, तो उन्होंने पंचायत की, हमसे बेटियों को वापस भेजने की गुहार लगाई... फिर भी उनका उत्पीड़न जारी रहा।’’ उन्होंने पूरे भाटी परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

