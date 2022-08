Grand Omaxe Society: श्रीकांत त्यागी पर 25000 रुपये का इनाम घोषित, लापरवाही के आरोप में छह पुलिस अधिकारी निलंबित, महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप

Highlights स्थानीय थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एक उप निरीक्षक और चार कांस्टेबल को भी काम में ढिलाई के लिए निलंबित कर दिया गया है। महिला शिकायतकर्ता को दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) भी मुहैया कराए गए हैं।

नोएडाः नोएडा के नेता श्रीकांत त्यागी से जुड़े एक मामले में ढिलाई बरतने के आरोप में छह पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने लखनऊ में कहा कि त्यागी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

त्यागी पर नोएडा में एक आवासीय सोसाइटी में रहने वाली महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप है। एडीजी ने कहा, ‘‘स्थानीय थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। उनके अलावा, एक उप निरीक्षक और चार कांस्टेबल को भी काम में ढिलाई के लिए निलंबित कर दिया गया है।’’

Admin & UP DGP have taken the incident involving #ShrikantTyagi seriously, &ordered arrest of main accused. One official & one SI&4 constables deputed at the housing society following the incident suspended for not carrying out their duties properly: Prashant Kumar,ADG,Law &Order pic.twitter.com/BveKx4U0Hb — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2022

कुमार ने कहा, ‘‘मामले में महिला शिकायतकर्ता को दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) भी मुहैया कराए गए हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’

उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने यहां एक आवासीय सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर सोमवार को 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। पुलिस ने बताया कि जनपद के सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाला त्यागी घटना के बाद से ही फरार है जिसके बाद फेस-2 थाने ने उसकी गिरफ्तारी पर यह इनाम घोषित किया है।

साथ ही उन्होंने कहा कि त्यागी का पता लगाने के लिए खुफिया तंत्र और तकनीकी निगरानी का उपयोग किया जा रहा है। त्यागी पर आवासीय सोसाइटी की एक सह-निवासी के साथ विवाद को लेकर शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला पर हमला या बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

All allegations against us are baseless and false. CCTVs are there, they should be checked. We entered the society properly & went there to meet the children of Shrikant Tyagi, says one of the 6 men who entered the premises of Grand Omaxe society, Noida pic.twitter.com/vQYDTzgD12 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2022

महिला ने त्यागी द्वारा नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सोसायटी के ‘कॉमन एरिया’ में कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी। त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े होने का दावा किया था, जबकि पार्टी ने उसके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। शुक्रवार रात से वह फरार है।

Noida, UP | We have filed a surrender application in which a report will be sought from the concerned police station and after submission of the report, we will present (Shrikant Tyagi) before the court: Sushil Bhati, Shrikant Tyagi's lawyer pic.twitter.com/pR1zDsOqg6 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2022

उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447 (अनाधिकार प्रवेश), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 506 (धमकी देना) के तहत आरोप लगाए गए। अपनी कार पर उत्तर प्रदेश सरकार के चिन्ह का दुरुपयोग करने के आरोप में मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 93-बी स्थित त्यागी के फ्लैट के सामने किए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया।

