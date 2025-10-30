Gorakhpur News: बहन की शादी में पिता खर्च कर रहे थे 5 लाख, भाई को था ना गवारा, गला घोंटकर बोरे में भरकर फेंका
By अंजली चौहान | Updated: October 30, 2025 15:15 IST2025-10-30T15:14:42+5:302025-10-30T15:15:43+5:30
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नया गाँव में एक युवक ने 5 लाख रुपये बचाने के लिए अपनी ही बहन नीलम की बेरहमी से हत्या कर दी।
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना ने सभी के होश उड़ा दिए हैं जिसमें गोरखपुर में एक भाई ने अपनी ही बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, व्यक्ति ने अपनी बहन की शादी में खर्च होने वाले 5 लाख रुपये बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी। बाद में मृतका की पहचान नीलम के रूप में हुई। पता चला है कि आरोपी ने पहले अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या की, फिर उसके हाथ-पैर तोड़ दिए।
बाद में, उसने उसके शव को एक बोरे में भरकर बाइक पर लादा और लगभग 70 किलोमीटर दूर कुशीनगर जिले में फेंक दिया।
घटना का पता चलने के बाद, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि आरोपी, राम आशीष निषाद के पिता चिंकू निषाद को फोर-लेन परियोजना के तहत मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये मिले थे। आरोपी ने 5 लाख रुपये का हिस्सा मांगा था, लेकिन उसके पिता यह पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च करना चाहते थे।
5 लाख की रकम बचाने को सगा भाई बन गया दरिंदा.. गला घोंटकर मारा.. हाथ- पैर तोड़े.. लाश को बोरी मे पैक किया.. फिर— TRUE STORY (@TrueStoryUP) October 30, 2025
70 KM दूर बाइक से लाश फेंक आया भाई
UP के जिला गोरखपुर मे गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नया गांव में 5 लाख की रकम बचाने को एक युवक ने अपनी सगी बहन नीलम की बेरहमी से हत्या कर… pic.twitter.com/jJux4QAVRF
इससे गुस्साए निषाद ने 27 अक्टूबर को घर जाकर अपनी बहन की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जब आरोपी ने अपनी बहन की हत्या की, तब परिवार के बाकी सदस्य छठ पूजा के लिए बाहर गए हुए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।