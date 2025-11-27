तुम सिर्फ मेरी हो?, माता-पिता ने शादी कहीं और की तय, प्रेमी शोहेल मिया ने प्रेमिका जन्नत अख्तर की गोली मारी और खुद को उड़ाया

Highlights प्रेमिका के माता-पिता ने शादी कहीं और तय कर दी थी। अस्पताल ले जाते समय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को जिस जगह गाड़ी खड़ी थी।

Gomti: त्रिपुरा के गोमती जिले में 26 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार को आरके पुर पुलिस थाने के अंतर्गत होलाशेत इलाके में हुई। युवक और उसकी प्रेमिका के माता-पिता ने उनकी शादी कहीं और तय कर दी थी। उदयपुर की उप-संभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) देबांजलि रॉय ने बताया कि गोलियों से छलनी दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अगरतला ले जाया गया।

एसडीपीओ ने बताया, ‘‘बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे हमें होलाशेत में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और एक वाहन में महिला को मृत पाया, जबकि उसका साथी मदद के लिए चिल्ला रहा था।’’ रॉय ने बताया कि गोमती ज़िला अस्पताल ले जाते समय उस व्यक्ति की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि पुलिस को जिस जगह गाड़ी खड़ी थी, वहां से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक पिस्तौल मिली। उन्होंने बताया, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी और फिर उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली। जांच अभी प्राथमिक चरण में है। हम किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता से इनकार नहीं कर सकते।

पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। लेकिन यह लगभग तय है कि यह घटना प्रेम संबंधों के कारण हुई है।’’ मृतकों की पहचान शालगाड़ा के शोहेल मिया और उदयपुर के शिलगती की जन्नत अख्तर के रूप में हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि उन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन उनके माता-पिता ने उनकी शादी कहीं और तय कर दी थी।

