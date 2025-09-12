Goa: शर्मनाक! ICU में भर्ती विदेश महिला के साथ डॉक्टर ने की घिनौनी हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa: गोवा के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर को आईसीयू में भर्ती एक स्पेनिश महिला को कथित तौर पर अनुचित तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
Goa: गोवा के एक निजी अस्पताल के एक चिकित्सक को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती एक स्पेनिश महिला को अनुचित तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आईसीयू में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को स्पेनिश मरीज की बहन द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया।
शिकायत के अनुसार, कथित घटना 31 अगस्त को हुई जब मरीज को ओल्ड गोवा स्थित एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि एक चिकित्सक ने कथित तौर पर मरीज को कई जगहों पर अनुचित तरीके से छुआ।
पुलिस ने बताया, ‘‘चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।’’