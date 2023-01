बीच सड़क पर नाबालिक लड़की ने युवक को चलती स्कूटी पर लगाया गले, वीडियो वायरल

Highlights वायरल वीडियो लखनऊ के हजरतगंज का है। स्कूटी पर कपल के अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार लड़की नाबालिक है और युवक 23 साल का है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीच सड़क पर एक कपल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कपल चलती स्कूटी पर ही रोमांस कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कपल का बीच सड़क पर रोमांस करना भारी पड़ गया है। दरअसल, इस मामले में स्कूटी चला रहे युवक को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं, युवती नाबालिक बताई जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। इसे सिया चतुर्वेदी नाम की एक यूजर ने शेयर किया है।

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो लखनऊ के हजरतगंज का है जहां युवती ने स्कूटी चला रहे शख्स को सीधा न बैठकर उल्टी तरफ से गले लगा रखा है। इस पूरी घटना को सड़क पर चल रहे एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक और उसकी स्कूटी को जब्त कर लिया है।

UP: In Lucknow's busiest area Hazratganj, two youngsters seen on a bike during the Road Safety Week!@Uppolice@uptrafficpolice@lkopolicepic.twitter.com/h5wXrclcg3