तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती?, 25-वर्षीय प्रेमी श्रीकांत चौधरी ने प्रेमिका को जंगल में बुलाया और गला घोंटकर हत्या की, साथ गई सहेली को हथियार से काटा

गिरिडीहः झारखंड के गिरिडीह जिले में 25-वर्षीय युवक ने कथित तौर पर किसी और के साथ संबंध के शक में अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उसने घटना की गवाह एक अन्य महिला की भी हत्या कर दी। उसने बताया कि दोनों महिलाएं शुक्रवार से लापता थीं, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत की जांच करते हुए सोमवार को गवां थाना क्षेत्र के महातपुर निवासी श्रीकांत चौधरी को हिरासत में लिया।

उन्होंने कहा, ‘‘पूछताछ के दौरान चौधरी ने दोनों महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल कर ली और पुलिस को वह जगह भी दिखाई, जहां शव छिपाए गए थे।’’ प्रसाद ने बताया कि शव देर रात चरखी नीमाडीह जंगल से बरामद किए गए। एसडीपीओ ने कहा, ‘‘आरोपी ने कबूल किया कि उसका एक महिला से प्रेम संबंध था।

और उसे शक था कि उसका (महिला का) किसी अन्य युवक के साथ संबंध है। उसने (आरोपी ने) प्रमिका को जंगल में बुलाया था, लेकिन वह अपने साथ अपनी सहेली को भी ले आई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चौधरी ने पहले अपनी मित्र का गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर दूसरी महिला की भी धारदार हथियार से मार डाला। हमने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है।’’

