VIDEO: सड़क पार कर रहे लड़के को तेज रफ्तार ने मारी टक्कर, दूर जाकर गिरा युवक; CCTV में कैद दर्दनाक हादसा
Ghaziabad Accident:टक्कर इतनी तीव्र थी कि व्यक्ति कई सौ मीटर दूर जा गिरा, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।
Ghaziabad Accident:उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क हादसे का दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सड़क पार करते समय युवक की दर्दनाक मौत का खौफनाक मंजर कैद हो गया। यह घटना 8 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे हुई और पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो फुटेज में एक व्यस्त मुख्य सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल रुकती हुई दिखाई दे रही है।
दो युवक बाइक से उतरते हैं। बाइक सवार और पीछे बैठे व्यक्ति के बीच तीखी बहस होती दिख रही है। हालाँकि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनके हाव-भाव बढ़ते तनाव का संकेत दे रहे हैं।
बातचीत जारी रहने पर बाइक चला रहा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। दूसरा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, सड़क पार करता है और दूसरी तरफ जाने के लिए डिवाइडर पर चढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद, बाइक सवार अपनी बाइक स्टैंड पर खड़ी कर देता है और दूसरे व्यक्ति की ओर दौड़ता है, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि एक तेज़ रफ़्तार कार आ रही है।
दुर्भाग्य से, जैसे ही वह सड़क पार करने की कोशिश करता है, कार उससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज़ थी कि वह व्यक्ति कई सौ मीटर दूर जा गिरा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। यह घटना जिले के निवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र की है और इसमें शामिल दो व्यक्तियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
