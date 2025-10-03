Ghaziabad Road Accident: तेज रफ्तार कार ने 6 साल के बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत; ड्राइवर गिरफ्तार

Ghaziabad Road Accident: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दोपहर को सड़क किनारे खेल रहे छह साल के एक बच्चे की कार की चपेट में आने से मौत हो गई। युवराज नाम का यह बच्चा दोपहर करीब एक बजे शक्ति खंड-4 स्थित एक चर्च के पास सड़क किनारे खेल रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई और हैरियर ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि गाड़ी का पिछला पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि साहिबाबाद निवासी 40 वर्षीय निखिल दीक्षित, जो नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करता है, को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और 281 (तेज़ गति से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया। दीक्षित ने पुलिस को बताया कि वह दशहरा पर एक दोस्त से मिलने के बाद घर जा रहा था और उसने बच्चे को नहीं देखा।

अधिकारी ने कहा, "चालक ने दावा किया कि वह यह देखने के लिए कार से बाहर निकला कि उसने किसी को टक्कर तो नहीं मारी है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह कोई नाबालिग है। जब भीड़ जमा होने लगी और लोग आक्रामक होने लगे, तो वह वापस गाड़ी में बैठ गया।"

पुलिस ने उसकी कार जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि बच्चे का परिवार, जो मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है, दुर्घटनास्थल के पास एक झुग्गी बस्ती में रहता है। युवराज के पिता, कांग्रेस, अपने बेटे का क्षत-विक्षत शव देखकर घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आसपास खड़े लोग मदद करने के बजाय तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे। उन्होंने दावा किया, "जब मुझे होश आया, तो मैंने कुछ पुलिसकर्मियों को ड्राइवर को भागने के लिए कहते सुना।"

पुलिस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दीक्षित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। यातायात पुलिस और गैर सरकारी संगठन सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा जनवरी 2022 और अप्रैल 2025 के बीच किए गए एक अध्ययन में शहर भर में 1,163 सड़क दुर्घटनाओं में 1,219 मौतें दर्ज की गईं।

इसमें यह भी पाया गया कि इन दुर्घटनाओं में शामिल 305 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 71 को मामूली चोटें आईं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंदिरापुरम, साहिबाबाद, मसूरी, कवि नगर, मुरादनगर, लोनी, भोजपुर, विजय नगर और नंदग्राम सहित नौ पुलिस थाना क्षेत्रों में कुल दुर्घटनाओं का 56% हिस्सा था।

