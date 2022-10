गाजियाबाद: पार्किग को लेकर झगड़े में शख्स का सिर ईंट से कुचला, मौत; विचलित करने वाला वीडियो आया सामने

Highlights गाजियाबाद में लोनी रोड पर हॉब्स किचन रेस्तरां के सामने दो गुटों के बीच हिंसक झड़प। पार्किंग को लेकर शुरू हुई थी बहस, बाद में ये लड़ाई में बदल गई, वरुण नाम के युवक की गई जान। गाजियाबाद पुलिस की पांच टीमें अब आरोपियों की तलाश में जुटी हैं, घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

गाजियाबाद: देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है।

गाजियाबाद में व्यस्त सड़क के बीच एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि होटल पर दोस्तों के साथ खाना खाने के दौरान एक अन्य युवक के साथ विवाद के बाद ये वारदात हुई।

गाजियाबाद के एडिशनल एसपी सिटी जीके सिंह ने बताया, '25 अक्टूबर की शाम लोनी रोड पर हॉब्स किचन रेस्तरां के सामने दो गुटों के बीच झड़प हो गई। एक समूह के लोगों ने दूसरे समूह के एक व्यक्ति को ईंट से मारा। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस की 5 टीमें लगी हैं।'

Ghaziabad, UP | A clash broke out b/w 2 groups in front of Hobs Kitchen at Loni Road on Oct 25. People from one group hit a person from other group with a brick; he died on way to hospital. 5 teams working on case; accused will be sent to jail after probe: Addl SP City GK Singh pic.twitter.com/cfsCR6c4dX