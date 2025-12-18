किराए पर दिया था फ्लैट, किराया लेने गई दीप शिखा शर्मा, किराएदार पति-पत्नी अजय और आकृति गुप्ता ने हत्या कर बैग में डालकर फेंका

Ghaziabad: सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) नंदग्राम उपासना पांडे ने बृहस्पतिवार को बताया कि मृतका की पहचान दीप शिखा शर्मा (48) के रूप में हुई है।

Highlightsशुरुआती जांच में पता चला कि दीप शिखा और उनके पति उमेश शर्मा के सोसाइटी में दो फ्लैट थे।एक दंपति को किराए पर दिया था।महिला फ्लैट पर किराया लेने गई थी।

Ghaziabad:गाजियाबाद जिले के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में किराया वसूलने गई एक महिला की कथित तौर पर उसके किराएदारों ने हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) नंदग्राम उपासना पांडे ने बृहस्पतिवार को बताया कि मृतका की पहचान दीप शिखा शर्मा (48) के रूप में हुई है।

शुरुआती जांच में पता चला कि दीप शिखा और उनके पति उमेश शर्मा के सोसाइटी में दो फ्लैट थे, जिनमें से एक उन्होंने एक दंपति को किराए पर दिया था। महिला फ्लैट पर किराया लेने गई थी लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी, जिससे शक हुआ। एसीपी ने बताया कि इसके बाद उनकी घरेलू सहायिका पड़ोसियों के साथ उन्हें ढूंढने फ्लैट पर गई,

जहां दीप शिखा का शव फ्लैट में एक बैग में मिला। उन्होंने बताया कि रात करीब 11.15 बजे पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किराएदार पति-पत्नी अजय गुप्ता (35) और आकृति गुप्ता (33) को गिरफ्तार कर लिया। परिवार की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 

