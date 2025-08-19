Ghaziabad: बुलेट सवार महिला सब-इंस्पेक्टर की दुर्घटना में मौत, सड़क पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार ने मारी टक्कर

Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक झकझोर देने वाली घटना में महिला पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, कवि नगर में सोमवार तड़के घर लौटते समय एक 25 वर्षीय पुलिस सब-इंस्पेक्टर की बुलेट कार एक वैगनआर से टकराने के बाद मौत हो गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है, लेकिन प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि ऋचा सचान ने कर्ता चौक के पास अपनी बाइक के सामने अचानक आए एक आवारा कुत्ते को रोकने की कोशिश की थी। शास्त्री पुलिस चौकी से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर, जहाँ कुछ महीने पहले ही उनकी तैनाती हुई थी।

कवि नगर के एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया, "वह गश्ती ड्यूटी पूरी करने के बाद रात करीब 2 बजे घर लौट रही थीं। अब तक हमें पता चला है कि एक आवारा कुत्ता उनकी मोटरसाइकिल के सामने आ गया था। कुत्ते से टकराने से बचने के लिए, उन्होंने दाईं ओर मोड़ा, लेकिन नियंत्रण खो दिया और वैगनआर से टकरा गईं। वह बाइक से गिर गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं।"

कवि नगर थाने की एक पुलिस टीम एक राहगीर की सूचना पर सचान को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों द्वारा इलाज शुरू करने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

वर्मा ने बताया कि सचान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही थीं और दुर्घटना के समय उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। हालाँकि, टक्कर के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस टक्कर की परिस्थितियों की जाँच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वैगनआर दुर्घटना के तुरंत बाद खड़ी थी या उसके चालक ने उसे छोड़ दिया था।

वर्मा ने कहा, "हम गाड़ी के मालिक की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि गाड़ी खड़ी थी या चालक भाग गया था।"

मूल रूप से कानपुर की रहने वाली सचान 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल हुई थीं और उन्होंने इसी साल मार्च में मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था। उसके बाद उन्हें कवि नगर थाने के अंतर्गत शास्त्री पुलिस चौकी में तैनात किया गया था।

Police said a stray dog suddenly came in front of her Bullet near an intersection. Sachan lost control of her vehicle, in an attempt to avoid the stray, lost balance and then fell on the road.



इस बीच, उनकी मृत्यु ऐसे समय में हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि काटने के मामलों की जाँच के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वह अपनी सेवा की शुरुआत में ही थीं। यह उनके परिवार और पुलिस बल, दोनों के लिए एक दुखद क्षति है।"

पुलिस ने कहा कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उनके पिता, रामबाबू, जो एक किसान हैं, ने बताया कि सचान आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही थीं और अगले साल उनकी शादी होने वाली थी। वह हर रोज रात 9 बजे फ़ोन करती थीं। अब, वह कभी फ़ोन नहीं करेंगी।

पाँच भाई-बहनों में सबसे छोटी सचान को मोटरसाइकिलों का शौक़ था। उन्होंने लगभग दो साल पहले स्कूटी की बजाय बुलेट बाइक ख़रीदी थी। पिछले दिसंबर में, वह एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गईं, लेकिन बिना छुट्टी लिए अपनी ड्यूटी जारी रखी।

