प्रेमी के साथ थी प्रेमिका?, पिता और भाई ने देखा और पीट-पीटकर मार डाला, चुपके से अंतिम संस्कार कर रहे थे परिवार के लोग

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 21, 2025 13:46 IST2025-11-21T13:45:23+5:302025-11-21T13:46:18+5:30

Garhwa: पुलिस अधिकारी नीरज कुमार ने कहा, ‘‘हमें जानकारी मिली थी कि लड़की को उसके प्रेमी के साथ पकड़ने के बाद उसके परिवार वालों ने पीट-पीटकर मार डाला था।

Garhwa girlfriend her boyfriend Father and brother saw them beat death family members secretly performing last rites jharkhand police | प्रेमी के साथ थी प्रेमिका?, पिता और भाई ने देखा और पीट-पीटकर मार डाला, चुपके से अंतिम संस्कार कर रहे थे परिवार के लोग

सांकेतिक फोटो

Highlightsशव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे।पीड़िता के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया।

Garhwa: झारखंड के गढ़वा जिले में एक किशोरी को उसके प्रेमी के साथ पकड़े जाने के बाद उसके परिवार ने कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार शाम को उस समय मौके पर पहुंच गई, जब करीब 15 साल की लड़की का उसके परिवार वाले चुपके से अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस अधिकारी नीरज कुमार ने कहा, ‘‘हमें जानकारी मिली थी कि लड़की को उसके प्रेमी के साथ पकड़ने के बाद उसके परिवार वालों ने पीट-पीटकर मार डाला था।

पुलिस की एक टीम गढ़वा टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में उस समय श्मशान घाट पर पहुंच गई, जब परिवार वाले उसके शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस को देखकर परिवार के ज़्यादातर लोग मौके से भाग गए, लेकिन पीड़िता के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया।’’

कुमार ने कहा कि शव को सदर अस्पताल में पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘शुरुआती जांच से पता चला है कि यह झूठी शान के नाम पर हत्या (ऑनल किलिंग) का मामला है। मामला दर्ज कर लिया गया है, और पिता तथा भाई से पूछताछ चल रही है।’’

Web Title: Garhwa girlfriend her boyfriend Father and brother saw them beat death family members secretly performing last rites jharkhand police

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiJharkhandPolicemurder caseक्राइम न्यूज हिंदीझारखंडहत्या