प्रेमी के साथ थी प्रेमिका?, पिता और भाई ने देखा और पीट-पीटकर मार डाला, चुपके से अंतिम संस्कार कर रहे थे परिवार के लोग
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 21, 2025 13:46 IST2025-11-21T13:45:23+5:302025-11-21T13:46:18+5:30
Garhwa: झारखंड के गढ़वा जिले में एक किशोरी को उसके प्रेमी के साथ पकड़े जाने के बाद उसके परिवार ने कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार शाम को उस समय मौके पर पहुंच गई, जब करीब 15 साल की लड़की का उसके परिवार वाले चुपके से अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस अधिकारी नीरज कुमार ने कहा, ‘‘हमें जानकारी मिली थी कि लड़की को उसके प्रेमी के साथ पकड़ने के बाद उसके परिवार वालों ने पीट-पीटकर मार डाला था।
पुलिस की एक टीम गढ़वा टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में उस समय श्मशान घाट पर पहुंच गई, जब परिवार वाले उसके शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस को देखकर परिवार के ज़्यादातर लोग मौके से भाग गए, लेकिन पीड़िता के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया।’’
कुमार ने कहा कि शव को सदर अस्पताल में पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘शुरुआती जांच से पता चला है कि यह झूठी शान के नाम पर हत्या (ऑनल किलिंग) का मामला है। मामला दर्ज कर लिया गया है, और पिता तथा भाई से पूछताछ चल रही है।’’