गढ़वाः सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से 3 सगे भाइयों समेत 4 की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 15, 2025 15:10 IST2025-08-15T15:09:37+5:302025-08-15T15:10:26+5:30
Garhwa: पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अजय चौधरी (50), चंद्रशेखर चौधरी (42), राजू शेखर चौधरी (55) और माल्टू राम के रूप में हुई है।
Garhwa: झारखंड के गढ़वा जिले में शुक्रवार को एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पलामू रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) नौशाद आलम ने बताया कि यह हादसा नवाड़ा गांव में हुआ।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अजय चौधरी (50), चंद्रशेखर चौधरी (42), राजू शेखर चौधरी (55) और माल्टू राम के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोलते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।