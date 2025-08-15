गढ़वाः सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से 3 सगे भाइयों समेत 4 की मौत

Highlights पलामू रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) नौशाद आलम ने बताया कि यह हादसा नवाड़ा गांव में हुआ। मामले की जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

Garhwa: झारखंड के गढ़वा जिले में शुक्रवार को एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पलामू रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) नौशाद आलम ने बताया कि यह हादसा नवाड़ा गांव में हुआ।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अजय चौधरी (50), चंद्रशेखर चौधरी (42), राजू शेखर चौधरी (55) और माल्टू राम के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोलते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

Web Title: Garhwa 4 people including 3 brothers died coming contact with poisonous gas while cleaning septic tank