साबरमती केंद्रीय जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद, उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा, देखें वीडियो

Highlights भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया। कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी।

अहमदाबादः माफिया से नेता बने अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल वापस लाया गया। अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया।

प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।

