शर्मनाक: हनागल मामले में सामूहिक बलात्कार के आरोपियों ने जमानत के बाद निकाला विजयी जुलूस, आपत्तिजनक VIDEO आया सामने

बेंगलुरु: कर्नाटक के हावेरी जिले में एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। जनवरी 2024 के हनागल सामूहिक बलात्कार मामले में 7 आरोपियों ने गुरुवार, 23 मई को जमानत मिलने के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया। आरोपी कारों और मोटरसाइकिलों के जुलूस में विजय चिन्ह दिखाते और नारे लगाते देखे गए। पूरा जुलूस कैमरे में कैद हो गया, जो अब वायरल हो गया है।

परेड सभी सात आरोपियों के गृहनगर अक्की अलूर में हुई। हाल ही में हावेरी सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी, क्योंकि पीड़िता अदालती कार्यवाही के दौरान उन्हें पहचानने में असफल रही थी। 26 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से आरोपी कई महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। इस घटना ने पिछले साल राज्य में राजनीतिक और सार्वजनिक रूप से हंगामा मचा दिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तब मामले से निपटने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की थी।

जमानत के जश्न के वीडियो फुटेज ने लोगों के गुस्से को फिर से भड़का दिया है। एनडीटीवी ने बताया, "यह परेड हावेरी के अक्की अलूर शहर में हुई, जहां रिहा हुए लोगों के साथ मोटरसाइकिल और कारों का एक काफिला स्थानीय सड़कों से गुजरा।"

जुलूस की जश्न मनाने वाली प्रकृति ने नागरिकों और कार्यकर्ताओं को यह सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है कि इतनी गंभीर प्रकृति के मामले में इस तरह के आचरण की अनुमति कैसे दी जा सकती है। यह मामला 8 जनवरी, 2024 का है, जब एक अंतरधार्मिक जोड़ा हनागल में एक लॉज में ठहरा था।

