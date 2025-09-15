फेसबुक पर प्यार, 600 किमी सफर तय कर प्रेमी शिक्षक मानाराम से मिलने आई प्रेमिका मुकेश कुमारी, सरिये से वार कर हत्या और दुर्घटना का रूप देने के लिए लाश को कार की ड्राइवर सीट पर रखा

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी सदर थाना क्षेत्र के चवा गांव का मानाराम (38) है।

Highlightsघर पर मुकेश कुमारी (37) की सरिये से वार करके हत्या कर दी।लाश को कार की ड्राइवर सीट पर रख दिया।2024 में फेसबुक के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे।

जयपुरः राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सरकारी अध्यापक को एक महिला की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि महिला झुंझुनू से लगभग 600 किलोमीटर का सफर तय कर आरोपी अध्यापक से मिलने आई थी। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी सदर थाना क्षेत्र के चवा गांव का मानाराम (38) है।

उसने कथित तौर पर अपने घर पर मुकेश कुमारी (37) की सरिये से वार करके हत्या कर दी और फिर इसे दुर्घटना का रूप देने के लिए लाश को उसकी ही कार की ड्राइवर सीट पर रख दिया। मीणा ने कहा, ‘‘महिला का शव रीको थाना क्षेत्र के शिव नगर में खड़ी कार में मिला। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी ने अपने घर पर उसकी हत्या की और बाद में शव को गाड़ी में रख दिया।’’

मीणा ने बताया कि शिक्षक और महिला अक्टूबर 2024 में फेसबुक के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे और तब से उनकी दोस्ती हो गई थी। महिला अक्सर उससे मिलने आती रहती थी और 10 सितंबर को बाड़मेर आकर उसके घर पर ठहरी थी। उन्होंने कहा, ‘‘हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है।’’

