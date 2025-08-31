1,396 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, ओडिशा के व्यवसायी और कंपनियों के खिलाफ छापेमारी, पोर्श, मर्सिडीज, मिनी कूपर और बीएमडब्ल्यू समेत 10 से अधिक लग्जरी वाहन जब्त
जब्त वाहनों में एक पोर्श कायेन, एक मर्सिडीज-बेंज जीएलसी, एक बीएमडब्ल्यू एक्स7, एक ऑडी ए3, एक मिनी कूपर और एक होंडा गोल्ड विंग बाइक शामिल हैं, जिनकी कीमत सात करोड़ रुपये से अधिक है।
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,396 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में ओडिशा के एक व्यवसायी और उसकी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी के बाद एक पोर्श, एक मर्सिडीज, एक मिनी कूपर और एक बीएमडब्ल्यू समेत 10 से अधिक लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) व अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) और उनके प्रबंध निदेशक (एमडी) शक्ति रंजन दाश के भुवनेश्वर में स्थित परिसरों पर शनिवार को छापेमारी की गई।
हिमाचल प्रदेश में स्थित इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (आईटीसीओएल) नामक कंपनी के खिलाफ दर्ज कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में यह कार्रवाई की गई। धन शोधन का यह मामला आईटीसीओएल और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से संबंधित है,
जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी के निदेशकों ने विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ मिलकर बैंकों के एक संघ से लिए गए ऋणों की हेराफेरी की। ईडी के अनुसार आईटीसीओएल और उसकी संबंधित फर्जी कंपनी ने एएमपीएल के बैंक खातों में 59.80 करोड़ रुपये डलवाए।
आरोप है कि दाश ने ओडिशा में खनन गतिविधियों के लिए इस पैसे का उपयोग करने में “जानबूझकर” आईटीसीओएल के प्रवर्तक राकेश कुमार शर्मा की सहायता की। ईडी के बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान दाश और उसके स्वामित्व वाली कंपनियों से संबंधित 10 लग्जरी वाहन और तीन सुपर बाइक जब्त की गईं।
बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान 13 लाख रुपये नकद और 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण भी जब्त किए गए हैं, जबकि दाश के दो लॉकर से लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।