पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगोड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा, यौन शोषण और बलात्कार मामले में बड़ी कार्रवाई

Highlights आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है। अपने जीवन में बस यही गलती की है कि मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा।

बेंगलुरुः कर्नाटक में राजनीति तेज है और इस बीच बड़ा फैसला आया है। जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जेडीएस से निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। विशेष अदालत ने यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी करार दिया था।

विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट शनिवार को प्रज्वल की सजा का एलान किया। यह मामला 48 वर्षीय उस महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा में स्थित रेवन्ना परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। 2021 में उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था।

सुनवाई के दौरान प्रज्वल स्पष्ट रूप से घबराया हुआ दिखाई दिया। जब न्यायाधीश ने दोषी करार दिया, तो वह कथित तौर पर रो पड़ा था। मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था। हालांकि, न्यायाधीश ने मोबाइल लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए फैसला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।

