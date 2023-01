भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के दिल्ली और जयपुर परिसरों पर सीबीआई की छापेमारी, जानें

Highlights अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली और जयपुर में तलाशी ली गयी। इस बारे में और जानकारी का इंतजार है।

नई दिल्लीः सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के दिल्ली और जयपुर स्थित परिसरों की तलाशी ली। जांच में कहा गया है कि वह करेंसी छपाई के लिए दिए गए टेंडर में अनियमितता में शामिल हैं। एजेंसी ने कई घंटों से सर्च जारी रखा है।

CBI searches the premises of former Finance Secretary Arvind Mayaram in Delhi & Jaipur, in an alleged corruption case.



The investigation states that he was involved in irregularities in the tender awarded for currency printing. pic.twitter.com/PQ5rj4LfAQ