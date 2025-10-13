भाई तुम दिल्ली में हो और तेरी पत्नी का चक्कर किसी और के साथ?, पति मुकेश निषाद ने पत्नी गुड़िया देवी की गर्दन में मारी गोली और फिर खुद को उड़ाया, पड़ोसी के साथ नाजायज संबंध?
थाना प्रभारी हनुमान प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि गुस्से में आकर मुकेश ने अपनी पत्नी की गर्दन में कथित तौर पर गोली मार दी और फिर उसी देसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली।
कानपुरः फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार देर रात एक व्यक्ति ने पत्नी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यहां बताया कि मृतकों की पहचान मुकेश निषाद (32) और उनकी पत्नी गुड़िया देवी (26) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में काम करने वाला मुकेश एक हफ्ते पहले अपने गांव लौटा था और उसे अपनी पत्नी के एक पड़ोसी के साथ कथित नाजायज संबंध के बारे में पता चला। पुलिस ने बताया कि इसे लेकर दोनों के बीच बार-बार झगड़ा होता था।
शनिवार रात उनके बीच हुई तीखी बहस हो गई। थाना प्रभारी हनुमान प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि गुस्से में आकर मुकेश ने अपनी पत्नी की गर्दन में कथित तौर पर गोली मार दी और फिर उसी देसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली। दूसरे कमरे में सो रही उनकी तीन छोटी बेटियां और माता-पिता गोलियों की आवाज सुनकर जाग गए और शोर मचाया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, “घटनास्थल से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।” साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को बताया कि गुड़िया के कथित संबंधों को लेकर इलाके में अफवाहें फैल रही थी जिससे मुकेश परेशान रहता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।