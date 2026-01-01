Faridabad gang-rape case: चलती वैन में युवती से गैंगरेप, शरीर पर गहरे घाव के निशाना; जानें केस से जुड़े अपडेट

Faridabad gang-rape case: हरियाणा के गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर एक युवती के साथ गैंगरेप की घिनौनी घटना सामने आई है। 25 वर्षीय युवती के साथ रेप के बाद उसकी पिटाई की गई और चलती कार से बाहर फेंक दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता शहर के एक प्राइवेट अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती है, जहाँ उसका कई फ्रैक्चर और गहरे जख्मों का इलाज चल रहा है।

पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह मामला कथित तौर पर मंगलवार तड़के घुमावदार, कम आबादी वाले गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दो आरोपियों, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का और दूसरा मध्य प्रदेश का है, को बुधवार को गिरफ्तार कर शहर की अदालत में पेश किया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

केस से जुड़े अपडेट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता तीन बच्चों की माँ है और पति से कुछ झगड़े के बाद अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, उसने कथित तौर पर अपनी माँ से तीखी बहस के बाद घर छोड़ दिया था और अपनी बहन को बताया था कि वह सेक्टर 23 में एक दोस्त के घर जा रही है।

हालाँकि महिला ने जल्दी घर लौटने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे देर हो गई। आधी रात को वह दोस्त के घर से निकली और मेट्रो चौक के पास ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। हालाँकि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम था और उसने एक सफ़ेद ईको वैन में दो आदमियों द्वारा दी गई लिफ्ट ले ली।

आरोपियों ने कथित तौर पर गाड़ी को गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर एक सुनसान जगह पर ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। उन्होंने उसे दो से तीन घंटे तक पीटा और फरीदाबाद वापस लाने के बाद मंगलवार को सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच संजय गांधी मेमोरियल नगर में राजा चौक के पास वैन से बाहर फेंक दिया।

पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि उसे पूरी रात गाड़ी में घुमाया गया और सुबह करीब 3 बजे फरीदाबाद में राजा चौक के पास 90 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ़्तार से चल रही गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया।

बताया जाता है कि महिला ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक कम होने के कारण उसकी गुहार अनसुनी रह गई। चलती गाड़ी से फेंके जाने और बहुत ज़्यादा खून बहने के बाद, उसने किसी तरह अपनी बहन को फ़ोन किया, जो तुरंत मौके पर पहुँची और उसे बादशाह खान सिविल अस्पताल ले गई। चोटों की गंभीरता को देखते हुए, अस्पताल ने परिवार को इलाज के लिए उसे दिल्ली ले जाने की सलाह दी। हालाँकि, उसे फरीदाबाद के एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया।

हालाँकि वह खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने बताया कि महिला को काफी चोटें आई हैं, जिसमें चेहरे की हड्डियाँ टूटना और कंधा डिसलोकेट होना शामिल है। उसके चेहरे पर सूजन है, और आँख के सॉकेट में फ्रैक्चर है।

डॉक्टर कहा, "हम उसके कंधे के फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के लिए सर्जरी की योजना बना रहे हैं और कहा कि चेहरे पर चोटें गाड़ी से धक्का देने के बाद किसी सख्त सतह पर गिरने से लगी होंगी।" एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने डॉक्टरों के हवाले से बताया कि पीड़िता की दाहिनी आँख का सॉकेट फ्रैक्चर हो गया है, कंधा फ्रैक्चर और डिसलोकेट हो गया है, और चेहरे पर दो गहरे कट लगे हैं जिनमें 20 से ज़्यादा टाँके लगे हैं।

अधिकारी ने कहा, "ज़्यादातर चोटें विरोध करने पर शारीरिक हमले और चलती वैन से फेंके जाने के कारण लगीं।" फरीदाबाद पुलिस PRO यशपाल यादव ने कहा कि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है लेकिन फिलहाल वह खतरे से बाहर है।

दो आरोपी कौन हैं?

25 से 30 साल की उम्र के दो संदिग्धों को मंगलवार को पकड़ा गया और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच ने अपराध में इस्तेमाल की गई ईको वैन बरामद कर ली है, और गाड़ी, पीड़िता और आरोपियों से फोरेंसिक सैंपल लिए गए हैं।

यह पता लगाने के लिए कि क्या वे हमले के दौरान नशे में थे, आरोपियों के खून के सैंपल लिए गए हैं। पीड़िता के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराने की योजना बना रही है।

पीड़िता की बहन के बयान के आधार पर मंगलवार को कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया।

जाँचकर्ताओं ने खुलासा किया कि अपराध सुनसान सड़क पर घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी का फायदा उठाकर किया गया। जाँच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्धों ने वैन को एक सुनसान जगह पर रोका जहाँ उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया।

उन्होंने बताया, "जब उनमें से एक ने वैन के अंदर उसके साथ रेप किया, तो दूसरा बाहर पहरा दे रहा था। इसके बाद वे उसे वापस शहर ले आए और चलती हुई वैन से बाहर फेंक दिया।"

