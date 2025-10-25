Faridabad: कलयुगी पिता की घिनौनी हरकत, अपनी बेटी के साथ 2 महीने तक किया रेप; पड़ोसी की मदद से खुला राज
Faridabad: काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसका पिता लगभग हर रात नशे में घर लौटता था और पिछले दो महीनों से उसके साथ बलात्कार कर रहा था।
Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी ही बेटी का महीनों तक रेप किया। इस मामले से जुड़े जाँचकर्ताओं ने कि अपने घर में 14 साल की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में 42 वर्षीय एक ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बताया कि सातवीं कक्षा की छात्रा, अपने पिता के साथ अकेली रहती थी, जब उसकी माँ ने शराब की लत के कारण उसे छोड़ दिया था और अपने छह बच्चों में से दो को अपने साथ ले गई थी। पिता की पत्नी, शराब की लत को लेकर लगातार घरेलू कलह के बाद, चरखी दादरी में अपनी बहन के घर चली गई थी। पुलिस ने बताया कि मामला तब सामने आया जब बुधवार सुबह बीमार पड़ने पर लड़की ने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से इलाज के लिए संपर्क किया। जाँच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लड़की पेट दर्द और बुखार से पीड़ित थी।
उन्होंने कहा, "जब पड़ोसी उसे डॉक्टर के पास ले गए, तो किशोरी ने मंगलवार रात अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। महिला ने तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया, जिसके बाद जाँचकर्ताओं की एक टीम पीड़िता के पास पहुँची।"
काउंसलिंग के दौरान, पीड़िता ने खुलासा किया कि उसका पिता, लगभग हर रात नशे में घर लौटता था और पिछले दो महीनों से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपनी पत्नी के चले जाने से नाराज़ संदिग्ध ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को निशाना बनाया। लड़की डर के मारे चुपचाप तब तक यह सब सहती रही जब तक कि उसकी बीमारी असहनीय नहीं हो गई।
फरीदाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव ने बताया कि पीड़िता के बयान के बाद, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यादव ने बताया कि अधिकारी अब उस व्यक्ति की तीन अन्य नाबालिग बेटियों की काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनके साथ भी कोई यौन उत्पीड़न या अत्याचार हुआ था।