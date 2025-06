घर के सामने JCB से की खुदाई तो निकली बहू की सड़ी-गली लाश, 2 महीने बाद खुला राज; फरीदाबाद में दृश्यम फिल्म की तरह मर्डर

Faridabad News:हरियाणा के फरीदाबाद में हत्या और साजिश की ऐसी भयावह करतूत सामने आई है कि सबका दिल दहल गया। फरीदाबाद के एक इलाके में एक रिहायशी गली में 10 फीट गहरी खाई से एक महिला का सड़ा-गला शव बरामद किया गया। शव को खुदाई मशीन की मदद से बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद की रहने वाली 24 वर्षीय तनु के रूप में हुई।

पुलिस का कहना है कि उसकी शादी फरीदाबाद के रोशन नगर निवासी अरुण से करीब दो साल पहले हुई थी। पुलिस के अनुसार, तनु के ससुराल पक्ष के चार सदस्य - उसका पति, ससुर, सास और एक अन्य करीबी रिश्तेदार - हिरासत में हैं।

शव उस घर से सटे एक सार्वजनिक गली के नए बने कंक्रीट के हिस्से के नीचे दबा हुआ मिला, जहां तनु अपने पति और उसके परिवार के साथ रहती थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि करीब दो महीने पहले गंदे पानी के लिए नाले के निर्माण के लिए इस जगह की खुदाई की गई थी। शव को सुबह करीब 8:00 बजे निकाला गया और अब मौत के सही समय और कारण का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

