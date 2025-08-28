UP News: रात के अंधेरे में मिलने आया बॉयफ्रेंड, नाबालिग भाई ने रंगे हाथों पकड़ा; सगी बहन ने गला घोंटकर ली जान
UP News:उत्तर प्रदेश के एटा में एक नाबालिग बहन ने अपने मासूम भाई की बेरहमी से जान ले ली। लड़की ने कत्ल को छुपाने के लिए पुलिस को गुमराह भी किया लेकिन आखिरकार वह पकड़ी गई और पुलिस ने मामले का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि एक 16 वर्षीय लड़की और उसके 20 वर्षीय प्रेमी को लड़की के 13 वर्षीय भाई की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 13 वर्षीय सगे भाई की हत्या कर दी, क्योंकि भाई ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बहन ने पहले गला दबाया, फिर प्रेमी ने। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा कर दोनों को गिरफ्तार किया। घटना को… pic.twitter.com/r47VHva7YX— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) August 27, 2025
पुलिस ने बताया कि घटना तब हुई, जब भाई ने उन्हें घर के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। घटना रविवार देर रात जलेसर थाना क्षेत्र के नगला मितान गांव में हुई।
अगली सुबह, लड़के का शव घर के अंदर मिला, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जलेसर के एसएचओ सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। लड़का चौथी कक्षा का छात्र था, जबकि उसकी बहन ने स्कूल छोड़ दिया था।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लड़की उसी गांव के रहने वाले विनय शर्मा (20) के साथ रिश्ते में थी। पूछताछ के दौरान, उसने पहले जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपने परिवार की मौजूदगी में उसने अपराध कबूल कर लिया।
सिंह ने बताया, "जब बेरोजगार शर्मा देर रात उससे मिलने आया, तो उसके पिता खेत पर गए हुए थे और उसकी माँ भी घर पर नहीं थी। लड़का उनके पास आया और शोर मचाने की धमकी दी। उसे चुप कराने के लिए, शर्मा ने कथित तौर पर उसका मुँह बंद कर दिया और लड़की ने उसका गला घोंट दिया। इसके बाद, शर्मा भाग गया। अगली सुबह लड़की ने अपने भाई को मरा हुआ पाकर नाटक रचने की कोशिश की।"
डीएसपी जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शर्मा को मंगलवार को जेल भेज दिया गया, जबकि लड़की को बाल सुधार गृह में रखा गया है।