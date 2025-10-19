क्रोध में आकर पति प्रेमचंद्र ने पत्नी गौतमी देवी गुप्ता के सिर-गर्दन पर हथौड़े से प्रहार कर मार डाला

Highlights विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध में आकर प्रेमचंद्र ने अपनी पत्नी के सिर व गर्दन पर हथौड़े से प्रहार कर दिया। घायल गौतमी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Etah: एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में रविवार को एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी की कथित तौर पर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गौतमी देवी गुप्ता (45) और उनके पति प्रेमचंद्र गुप्ता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध में आकर प्रेमचंद्र ने अपनी पत्नी के सिर व गर्दन पर हथौड़े से प्रहार कर दिया।

उसने बताया कि घायल गौतमी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रेमचंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती थी और रोजाना के विवादों से तंग आकर उसने यह कदम उठाया।

