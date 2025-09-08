VIDEO: बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता, पोते ने दादी को पीटा, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 8, 2025 16:32 IST2025-09-08T16:32:13+5:302025-09-08T16:32:13+5:30

Elderly Woman Brutalized: उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक बुजुर्ग महिला को एक शख्स बुरी तरफ से मार रहा है बताया जा रहा है की शख्स अपनी बुजुर्ग दादी के साथ ऐसी बर्बरता कर रहा है।

Elderly Woman Brutalized: उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक बुजुर्ग महिला को एक शख्स बुरी तरफ से मार रहा है बताया जा रहा है की शख्स अपनी बुजुर्ग दादी के साथ ऐसी बर्बरता कर रहा है। घटना सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बसूद गांव की बताई जा रही है। शख्स पहले बुजुर्ग महिला को चारपाई से धक्का देता है फिर घसीटते हुए बाहर निकालने की कोशिश करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

