बोलने-सुनने में अक्षम 13 वर्षीय बेटी को घर पर छोड़कर काम पर गए थे माता-पिता, लौटे तो झोपड़ी से निकल रहा था आरोपी और बेटी की चीख-पुकार सुनीं

Dumka: दुमका जिले में दिव्यांग आदिवासी लड़की से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दुमका मुफस्सिल थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया, “पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि मंगलवार को जब वह और उनकी पत्नी बोलने व सुनने में अक्षम अपनी 13 वर्षीय बेटी को घर पर अकेला छोड़कर काम पर गए थे, तब उसी गांव का निवासी आरोपी उनकी झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और उनकी बेटी से दुष्कर्म किया।” पुलिस के अनुसार, पीड़िता को चलने-फिरने में भी दिक्कत है।

थाना प्रभारी ने बताया, “जब माता-पिता लौटे, तो उन्होंने आरोपी को झोपड़ी से निकलते देखा और अपनी बेटी की चीख-पुकार सुनीं। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और मंगलवार रात उसे पुलिस के हवाले कर दिया।” उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया,

जहां से उसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है।

