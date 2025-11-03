माता ने जादू-टोना कर मेरी 18 वर्षीय बेटी को मार डाला?, 41 वर्षीय पुत्र ने 70 वर्षीय मां को चाकू से गोंदा, बयान में कहा-शराब पीने के बाद बेटी की याद आ रही थी और फिर...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 3, 2025 13:49 IST2025-11-03T13:48:19+5:302025-11-03T13:49:16+5:30
Dumka: पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना 28 अक्टूबर को हुई थी जब 41 वर्षीय आरोपी ने मां मुनी सोरेन पर कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया था।
Dumka: झारखंड में दुमका के भद्रा दीघा गांव में एक व्यक्ति ने जादू-टोना करने के संदेह में अपनी 70 वर्षीय मां की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना 28 अक्टूबर को हुई थी जब 41 वर्षीय आरोपी ने अपनी मां मुनी सोरेन पर कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया था।
उन्होंने बताया कि बुजुर्ग महिला का दुमका के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा था लेकिन शनिवार को उनकी मौत हो गई। गोपीकांदर पुलिस थाना प्रभारी सुमित भगत ने बताया कि आरोपी को रविवार को मधुबन स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
भगत ने कहा, ‘‘महिला की मौत के बाद उसकी बेटी ने अपने भाई के खिलाफ हत्या करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को संदेह था कि उसकी मां जादू-टोना करती थी। आरोपी की 18 वर्षीय बेटी की हाल में मौत हो गई थी जिसके लिए वह अपनी मां को दोषी मानता था।’’ अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पहले भी अपनी मां को जान से मारने की कोशिश की थी।
भगत ने कहा, ‘‘आरोपी ने कबूल किया कि 28 अक्टूबर की रात को वह अत्यधिक नशे में था और उसे अपनी मृत बेटी की बहुत याद आ रही थी। वह गुस्से में अपनी बहन के घर गया और वहां उसने अपनी मां पर कई बार चाकू से वार किया।’’ उन्होंने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
भगत ने बताया कि पुलिस 'झारखंड डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001' पर दूर-दराज के गांवों में एक जागरूकता सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम घने जंगलों में बसे गांवों के साथ-साथ उन गांवों में भी जागरूकता शिविर लगाने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएएलएसए) के साथ बातचीत करेंगे जहां शिक्षा की दर बहुत कम है क्योंकि इन्हीं कारणों से ऐसी घटनाएं होती हैं।’’