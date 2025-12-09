नाबालिग से बलात्कार, मदरसा शिक्षक नासिर मजीद अरेस्ट, अपराध को अंजाम देने के बाद छिपा था आरोपी

Highlights अधिकारी ने कहा कि जांच शुरू करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया। अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी छिप गया था। महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।

डोडाः जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक नाबालिग से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में सोमवार को एक मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि आरोपी की पहचान चैल्लर गांव के नासिर मजीद के रूप में हुई है, जिसे गंदोह इलाके में मदरसा दार-उल-कुरान में कथित घटना के संबंध में शिकायत मिलने के तीन घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अधिकारी ने कहा कि जांच शुरू करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी छिप गया था। महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद अहम सुराग और सामूहिक प्रयास के जरिये आरोपी का पता लगाया गया और उसे पकड़ लिया गया। पीड़िता की चिकित्सा जांच सरकारी मेडिकल कॉलेज, डोडा में की गई है और अन्य कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं। प्रवक्ता ने कहा, "कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जांच जारी है।"

Web Title: Doda Minor raped Madrasa teacher Nasir Majeed arrested accused hiding after committing the crime jk police