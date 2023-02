तमिलनाडु के कृष्णागिरी में सेना के जवान की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में DMK पार्षद गिरफ्तार, जानें मामला

Highlights डीएमके पार्षद ने नौ लोगों के साथ कथित तौर पर उस दिन बाद में पीड़ित प्रभु और उसके भाई प्रभाकरन पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी चिन्नासामी और चिन्नासामी के बेटे राजापंडी समेत नौ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। होसुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रभु की मंगलवार रात मौत हो गई।

कृष्णागिरी: भारतीय सेना के एक जवान पर कथित तौर पर हमला करने और उसे मारने वाले डीएमके पार्षद को उसके साथियों के साथ तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बुधवार को पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, डीएमके पार्षद चिन्नासामी (50) का पीड़ित के घर के पास पानी की टंकी पर कपड़े धोने को लेकर एक 33 वर्षीय सेना के जवान के साथ बहस हुई थी।

विवाद इस हद तक बढ़ गया कि डीएमके पार्षद ने नौ लोगों के साथ कथित तौर पर उस दिन बाद में पीड़ित प्रभु और उसके भाई प्रभाकरन पर हमला कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, प्रभाकरन की शिकायत के आधार पर कृष्णागिरी पुलिस ने मुख्य आरोपी चिन्नासामी और चिन्नासामी के बेटे राजापंडी समेत नौ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। होसुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रभु की मंगलवार रात मौत हो गई।

A serving army personnel was murdered by a sitting DMK Councilor. @BJP4TamilNadu plans to organize a protest tmrw at Krishnagiri. Interested to know the take of CONgress on it & will @RahulGandhi dare to question his ally @mkstalin ? Assault on army men will not be tolerated. pic.twitter.com/51HFn0owhe