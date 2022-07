"अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे", बिहार पुलिस के हाथों लगा ‘‘भारत विरोधी’’ व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन, ग्रुप आइकन पर भारतीय नक्शे पर लगा है पाकिस्तान का झंडा, जानें पूरा मामला

Highlights पटना पुलिस ने ताहिर नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस पर व्हाट्सऐप ग्रुप ‘गजवा ए हिन्द’ के जरिए पाकिस्तानी शख्स से संपर्क साधने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि उस पर ‘‘भारत विरोधी’’ गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है।

पटना: पटना पुलिस ने कथित ‘‘भारत विरोधी’’ व्हाट्सऐप ग्रुप चलाने के आरोप में 26 वर्षीय एक युवक मरगुव अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया है। उसके पाकिस्तानी चरमंपथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से भी संबंध होने की जानकारी मिली है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत ईसोपुर नहर के पास संदिग्ध मरगुव अहमद दानिश उर्फ ताहिर को पूछताछ के लिए थाना लाया गया है।

मामले में मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसके द्वारा दी गई जानकारी और उसके मोबाइल फोन में मौजूद सामग्री से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके द्वारा संप्रदाय राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तकनीकी माध्यमों से अंजाम दी जा रही है और इसमें स्थानीय तथा विदेशी तत्व मदद कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि दानिश फुलवरारीशरीफ का है लेकिन उसका परिवार मूलरूप से गया जिले के बिथो शरीफ का रहने वाला है। इनके परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान के कराची में भी बसे हुए हैं।

इस पर ढिल्लों ने बताया कि 2016 से ताहिर व्हाट्सऐप, ईमेल तथा फेसबुक के माध्यम से लोगो के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार ताहिर कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक, पाकिस्तान से जुड़ा है और पाकिस्तान का फैजान नामक व्यक्ति के नियमित संपर्क में था।

Another accused Marguv Ahmad Danish alias Tahir was arrested last night. He is a resident of Phulwarisharif. He worked in Dubai from 2006-2020. We intercepted phone number & found anti-national content. The person was associated with Gazwa-e-Hind group: SSP Patna MS Dhillon pic.twitter.com/41gwUmC4f6