8 साल की बच्ची से रेप के बाद गला घोंटकर कर हत्या, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर गई थी मासूम, मछली पकड़ रहा था आरोपी, अपनी मां को भी मार चुका है...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 11, 2025 09:04 IST2025-08-11T09:02:28+5:302025-08-11T09:04:45+5:30
Dibrugarh: पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Dibrugarh:असम के डिब्रूगढ़ जिले के एक चाय बागान में आठ साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार को नामरूप थाना क्षेत्र के कचहरी पाथर स्थित एक छोटे से चाय बागान में हुई, जब बच्ची लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर गई थी। एक अधिकारी ने कहा, "आरोपी पास में ही मछली पकड़ रहा था तभी उसने बच्ची को अकेला देखा। उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया और संभवतः गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।"
उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी ने शव को नाले में छिपा दिया और उसे घास-फूस से ढक दिया। उन्होंने बताया, "जब लड़की घर नहीं लौटी, तो उसके माता-पिता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया। शव रात करीब 8:40 बजे मिला।" स्थानीय लोगों ने आरोपी को घटनास्थल से भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया।
उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी मां की हत्या की थी और इसके लिए उसे 14 साल जेल में बिताने पड़े थे, जिसके बाद तीन साल पहले उसे रिहा किया गया था। नामरूप के डीएसपी प्रसेनजीत दास ने कहा, "वह हमारी हिरासत में है। पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।"