Dholpur Road Accident: 8 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत, शादी की खुशी में मातम?, तेज रफ्तार स्लीपर बस ने टेंपो को मारी टक्कर

Highlights टेंपों में सवार तीन परिवार के ये लोग एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। साजिद (10) को उपचार के लिए धौलपुर से आगरा भेज दिया गया है। शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Dholpur Road Accident: राजस्थान के धौलपुर जिले में एक बस ने एक टेंपो को टक्कर मार दी जिससे आठ बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार देर रात बाड़ी थाना क्षेत्र में सुन्नीपुर के पास हुई जब ग्वालियर से जयपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ने टेंपो को टक्कर मार दी। थाना प्रभारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि इससे टेंपो में सवार एक दंपति और आठ बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि टेंपों में सवार तीन परिवार के ये लोग एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे।

#WATCH | Dholpur, Rajasthan: On the accident between a bus and an auto, Bari Kotwali Police Station Incharge Shiv Lahari Meena says, "Yesterday at around 11 pm, a sleeper bus was going from Dhaulpur to Jaipur. The accident took place near Sunipur, with a tempo... 12 people have… pic.twitter.com/j8FRtWAmtT