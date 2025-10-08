घर बुलाया, हाथ-पैर बांधे और पानी से भरे नीले ड्रम में डुबोकर हत्या, आखिर क्यों प्रेमी मनोज ने 19 वर्षीय प्रेमिका लक्षिता चौधरी की ली जान?

Highlights मृतिका गरबे की पोशाक में थी और शव सड़ने लगा था। परिवार वालों के होश उड़ गए और पुलिस को सूचना दी। मोबाइल की जांच के दौरान दोस्तों से बातचीत की जानकारी मिली थी।

Dewas: देवास के वैशाली एवेन्यू में 19 वर्षीय युवती लक्षिता चौधरी की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। शक और अविश्वास की वजह से एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को ऐसी दर्दनाक मौत दी, जिसे सुनकर शहर स्तब्ध है। आरोपी ने हत्या के बाद खुद सरेंडर कर अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। वैशाली एवेन्यू कॉलोनी के किराए के मकान में पुलिस को 2 अक्टूबर को लक्षिता चौधरी का शव मिला, जिसके हाथ-पैर रस्सियों से बंधे थे और पास में पानी से भरा नीला ड्रम रखा हुआ था। मृतिका गरबे की पोशाक में थी और शव सड़ने लगा था।

शुरुआती छानबीन में पुलिस को शक प्रेमी मनोज उर्फ मोनू चौहान पर गया, जो कुछ समय पहले तक उसी मोहल्ले में रहता था लेकिन हाल ही में दूसरे मकान में शिफ्ट हुआ था।लक्षिता 29 सितंबर की शाम गरबा ड्रेस लेने के बहाने घर से निकली थी। उसी दिन के बाद वह लौटकर नहीं आई। परिजन जब उसकी सहेली और परिचितों से मिले तो पता चला, उसका प्रेम संबंध मनोज चौहान से था।

इस बीच मनोज ने परिजनों और पुलिस को कई बार गुमराह करते हुए व्हाट्सएप चैट पर बताया कि वे दोनों घूमने निकले हैं और शादी करना चाहते हैं, ताकि दबाव कम रहे।तीन दिन तक बरगलाने के बाद, अचानक मनोज ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सनसनीखेज कबूलनामा डाल दिया – "एक बेड न्यूज है, मैंने उसे 29 सितंबर को ही मार दिया।"

यह मैसेज पढ़ते ही परिवार वालों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वैशाली एवेन्यू के जिस मकान में वह किराए से रहता था, वहां पहुंचकर ताला तोड़कर अंदर घुसी और शव बरामद किया।पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मनोज कुछ दिन पहले लक्षिता के मोबाइल की जांच के दौरान उसके अन्य दोस्तों से बातचीत की जानकारी मिली थी।

इसी शक में उसने सुनियोजित तरीके से उसे घर बुलाया, हाथ-पैर बांधे और पानी से भरे ड्रम में डुबोकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी उज्जैन, दिल्ली और भोपाल भाग गया, लेकिन अंततः लौटकर खुद सिटी कोतवाली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हर पहलू से पूछताछ जारी है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, जहां गुस्साए परिजनों और समाजजनों ने सख्त सजा की मांग की है।

Web Title: Dewas Called home tied hands legs killed drowning blue drum filled water why did lover Manoj kill 19-year-old girlfriend Lakshita Chaudhary