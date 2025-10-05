कक्षा 8 की छात्रा के साथ स्कूल प्रबंधक कई दिनों से कर रहा था यौन शोषण, पुलिस ने धर दबोचा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 5, 2025 22:16 IST2025-10-05T22:11:33+5:302025-10-05T22:16:10+5:30
देवरियाः देवरिया जिला मुख्यालय के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। सदर पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) संजय रेड्डी ने बताया कि आज सदर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कक्षा आठ में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। उन्होंने तहरीर के हवाले से बताया कि पीड़िता कक्षा आठ की छात्रा है और स्कूल प्रबंधक कई दिनों से उसका कथित तौर पर यौन शोषण कर रहा था।
सीओ ने बताया कि घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी और पुलिस ने तहरीर के आधार पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उन्होंने बताया कि आरोपी को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
बलिया में नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा को कथित तौर पर अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी कक्षा 11वीं की 16 वर्षीय छात्रा 28 सितंबर शाम घर से किसी काम के लिए निकली थी तभी उसके गांव के निवासी धर्मेंद्र कुमार राजभर (21) ने उसे अगवा कर लिया।
नगरा थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर धर्मेंद्र कुमार राजभर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में दो अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने किशोरी को दो अक्टूबर को ही थाना क्षेत्र के एक स्थान से मुक्त करा लिया।
थाना प्रभारी के मुताबिक, पुलिस ने शनिवार को किशोरी का मेडिकल जांच के बाद बलिया जिले की एक अदालत में बयान दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार को बताया कि पुलिस ने आरोपी को रविवार को थाना क्षेत्र के घोघरा पुल के समीप से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए जेल भेज दिया है।